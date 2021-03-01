В Казахстане в три раза выросло число кибератак

Количество кибератак в Казахстане увеличилось почти в 3 раза, сообщает zakon.kz.

По данным исследования Ranking, в январе 2021 года было совершено чуть более 3 тысяч кибератак — в 2,8 раза больше по сравнению с январем прошлого года.

Казахстан занимает 40-е место в рейтинге ООН по уровню кибербезопасности, при этом уровень осведомленности населения об угрозах кибербезопасности составил лишь 63%.

Из более чем 3 тыс. кибератак в январе 2021 года 2,7 тыс. приходится на ботнеты — заражение компьютеров через вредоносное ПО для дальнейшего их использования злоумышленниками без ведома их владельцев. Количество инцидентов-ботнетов за год выросло в 3,2 раза, - отметили аналитики.

Инцидентов, при которых фиксировалось отсутствие доступа к интернет-ресурсам, было зафиксировано 176 — на 69,2% больше, чем годом ранее. Количество кибератак, связанных с кражей персональных данных казахстанцев, то есть случаев фишинга, осталось без изменений: 43 инцидента. Число инцидентов, связанных с вредоносным ПО, за год выросло с 37 до 38, - говорится в сообщении.