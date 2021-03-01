Курс доллара вырос 1 марта

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 417,83 тенге, поднявшись на 0,74 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 417,2-418,7 тенге, евро – 504,7-506,7 тенге, рос. рубль - 5,62-5,67 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 1 марта.

Так, апрельские фьючерсы на нефть WTI повысились на 1,65%, составив $62,50 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле выросли на 1,68% — до $65,50 за баррель.