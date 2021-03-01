Как манипулируют данными противники закона о противодействии бытовому насилию

Противники законопроекта "О семейно-бытовом насилии" выдвинули теорию о том, что в Казахстане резко сократилось количество случаев насилия в семьях после того, как законопроект отправили на доработку. Они считают, что случаи физического и сексуального насилия над детьми и женщинами, о которых писали казахстанские СМИ, были выдуманы, чтобы убедить граждан в необходимости принятия закона. Это не так, передает zakon.kz.

Жалобы на отсутствие громких случаев издевательств над детьми и женщинами весьма противоречивы, пишет stopfake.kz.

И пока некоторые радуются отсутствию таковых, другие находят это подозрительным и связывают с тем, что законопроект "О семейно-бытовом насилии" отправили на доработку или, как говорят сами противники законопроекта, "отозвали".

В то время, пока законопроект еще был на рассмотрении, СМИ действительно сообщали о нескольких вопиющих случаях домашнего насилия. Одним из них стала история жительницы Туркестанской области, которая рассказала, что муж регулярно избивает ее и детей. Противники законопроекта сочли это фейком, но информация подтвердилась. В декабре 2020 года казахстанцев потрясла история о девочке, которую мать выгнала на мороз в нижнем белье. Позже родительница оправдывала свой поступок финансовыми проблемами и усталостью.

В целом о том, что уровень бытового насилия в Казахстане высок и ситуация требует активных действий со стороны властей, активисты говорили еще до появления законопроекта "О семейно-бытовом насилии". В частности, в 2012 году специалисты отмечали, что количество случаев насилия над детьми, в том числе в семье, неуклонно растет. Об этом свидетельствовало возросшее почти в два раза количество звонков на телефоны доверия.

В 2018 году сообщалось, что уровень насилия в казахстанских семьях увеличился на 103,7% по сравнению с 2015 годом. В среднем в стране ежегодно порядка 400 женщин погибает от рук домашних агрессоров.

Истории женщин, которые прячутся от мужей-дебоширов в кризисных центрах, придавались огласке и в 2019 году.

В 2020 году ситуация ухудшилась: только за период строгого карантина количество случаев бытового насилия выросло на 25%.

В связи с этим законопроект "О противодействии семейно-бытовому насилию" был призван решить проблему издевательств и побоев в семьях и снизить страшную статистику.

Данные о количестве случаев семейно-бытового насилия в 2021 году пока не предоставлены. Тем не менее пока нет оснований говорить о резком снижении уровня преступлений такого рода.

Отсутствие в СМИ сообщений о вопиющих случаях насилия и издевательств в казахстанских семьях никак не связано с тем, что законопроект "О противодействии семейно-бытовому насилию" вернули на доработку.