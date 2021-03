Исполнитель роли Черной Пантеры посмертно удостоен "Золотого глобуса"

Американский актер Чедвик Боузман посмертно удостоен награды престижной премии "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический актер" за фильм "Ма Рейни: Мать блюза", сообщает zakon.kz.

По данным издания "Известия", награду получила его вдова Симона Боузман.

В этой номинации за награду также боролись Энтони Хопкинс за картину "Отец", Гари Олдман за "Манк", Риз Ахмед за фильм "Звук металла" и Тахар Рахим за картину "Мавританец".

Актер Чедвик Боузман скончался 29 августа в возрасте 43 лет в своем доме в Лос-Анджелесе от онкологического заболевания. Боузман четыре раза появлялся в проектах студии Marvel.

Taylor Simone Ledward accepts the award for Best Actor in a Motion Picture, Drama on behalf of her late husband @chadwickboseman at the #GoldenGlobes.pic.twitter.com/UOgdLlnA52