Проигнорировал требование. Как задержали беглеца из СИЗО Алматы

В полиции Актюбинской области рассказали о том, как задерживали беглеца из СИЗО Алматы, сообщает zakon.kz.

Было установлено, что разыскиваемый скрывается в одной из съемных квартир в 11 микрорайоне Актобе.

Давутов проигнорировал требования сотрудников полиции добровольно сдаться. После были привлечены сотрудники спецподразделения, которые через балкон второго этажа проникли в квартиру и задержали его, - отметили в ведомстве.

Также, при допросе Давутов сообщил, что после совершения побега из СИЗО Алматы он на такси доехал до Тараза.

Примерно дней 5 назад на попутках доехал до Актобе, где проживал на съемных квартирах. Осужденный водворен в ИВС УП Актобе, - добавили в пресс-службе.

15 февраля осужденный Дамир Давутов 1987 года рождения совершил побег из СИЗО Алматы. Мужчина неоднократно судим, по настоящему делу осужден за кражу и мошенничество к 6 годам лишения свободы в учреждении чрезвычайной безопасности.

28 февраля его задержали в Актобе.