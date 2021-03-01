Улица Мамбетова станет пешеходной в Нур-Султане

1 марта 2021, 13:27
Фото: gazeta.ru

В Нур-Султане улица им. Азербайжана Мамбетова в летнее время по выходным дням будет выполнять роль пешеходного променада, сообщает zakon.kz со ссылкой на Krisha.kz.

Благоустроят участок от ул. Омарова до ул. Кенесары, который соединят с Арбатом.

Пешеходный променад поделят на девять зон:


— национальный стрит-фуд;

— арт-площадка — выставка инсталляций;

— рисунки на асфальте;

— цветочная площадка;

— национальные рукоделие и ремесло;

— танцы и живая музыка;

— ярмарка;

— площадка обмена книгами;

— спортивно-игровая площадка.

По выходным в теплое время года автомобильное движение будут перекрывать. В эти дни планируют устанавливать шатры для приготовления национальных блюд, ремесленные и сувенирные палатки.

Планируется устраивать праздники с восточным колоритом: фестивали национальной кухни, ярмарки, туристические экскурсии и многое другое.


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