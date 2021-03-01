Принц Гарри рассказал, как живет без королевских привилегий

Принц Гарри откровенно рассказал о том, как ему вместе с супругой Меган Маркл живется в новом статусе без королевских привилегий, передает zakon.kz.

В Сети появился выпуск вечернего шоу Джеймса Кордена. Принц объяснил, почему больше не мог оставаться в королевской семье.

Мы не уходили, мы отошли от дел. Думаю, многие понимают, что обстановка была очень сложной. Все мы знаем, какой бывает британская пресса и как она разрушала мое психическое здоровье. Я думал: «Как токсично». Поэтому я поступил так, как поступил бы любой муж и отец. Я решил, что должен забрать оттуда свою семью. Но мы никуда не уходили. И какие бы ни были приняты решения с их стороны, я никогда не уйду. Я всегда буду вносить свой вклад, моя жизнь связана со службой обществу, поэтому в любой точке мира я буду заниматься тем же, - рассказал Гарри.

Также в Сети появился небольшой отрывок из интервью Гарри Опре Уинфри, где он рассуждает о судьбе матери принцессы Дианы.

Больше всего я боялся, что история повторится. Я с большим облегчением и радостью сижу здесь, разговариваю с вами, плечом к плечу с супругой. Потому что я не могу представить, каково было ей проходить через это одной много лет назад, - заявил Гарри.