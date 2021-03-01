Группа протестующих против Пашиняна ворвалась в здание правительства

В Армении разворачивается крупный правительственный кризис, сообщает zakon.kz.

По данным Telegram-канала Baza, на этот раз группа протестующих, требующих отставки премьер-министра Пашиняна, вошла в здание корпуса административных зданий, где находится министерство охраны природы и другие ведомства.

Как отмечает РИА Новости, там расположены офисы нескольких министерств. Оппозиционеры провели акцию в фойе на первом этаже, призвав сотрудников ведомств не участвовать в митинге сторонников Пашиняна. Прокричав лозунги с требованием отставки главы кабмина, они покинули здание.

Мы завершаем нашу акцию. Нашей целью было показать, что можем войти в любое министерство, — сказал один из участников.