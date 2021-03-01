Провалившийся грузовик оставил без отопления алматинцев

Мы уже рассказывали о грузовике, который провалился под землю в Алматы. Zakon.kz узнал причину этого ЧП и некоторые подробности.

По предварительным данным, сегодня около 13 часов автомобиль КамАЗ, груженный песчано-гравийной смесью общей массой 27 тонн, заехал на территорию, под которой расположена так называемая внутриквартальная тепловая камера.

Ее перекрытие, не рассчитанное на сверхбольшие нагрузки, не выдержало вес крупнотоннажного грузовика, и автомобиль провалился внутрь теплокамеры. Повреждение грузовиком трубопровода диаметра 500 мм привело к временному отключению от теплоснабжения 336 многоквартирных жилых домов, 86 частных жилых домов, 9 объектов здравоохранения, 10 детсадов и 6 объектов образования. В аварийно-восстановительных работах, которые ведут ремонтные бригады ТОО "Алматинские тепловые сети", задействовано 18 специалистов предприятия и 4 единицы специализированной техники, - сообщили нам в АлТС.

Отопление и горячую воду обещают снова подключить к 23-м часам ночи сегодня. На данный момент без горячей воды и отопления временно остались жилые дома и другие здания, расположенные на территории Медеуского района Алматы в контуре улиц Казыбаева–Назарбаева–Достык–Тайманова,

Инженеры считают, что повреждение сегмента тепломагистрали не скажется на параметрах теплоэнергии, поставляемой другим потребителям, а также не окажет влияния на температурный режим в зданиях, расположенных в обозначенном городском секторе.

К слову, поврежденная тепломагистраль ТМ-3 диаметра 500 мм была введена в эксплуатацию в 1978 году.

Подготовил Альберт Ахметов