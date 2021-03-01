Послы стран ЕС согласовали новые санкции против России из-за Навального

Постоянные представители стран-членов ЕС начали оформление санкций против россиян, причастных к аресту Алексея Навального, сообщил zakon.kz.

Об этом РИА Новости сообщил источник.

Да, только что запущена письменная процедура, — сообщил собеседник агентства.

Ожидается, что имена фигурантов списка станут известны на этой неделе, когда список будет опубликуют в официальном журнале.

Решение об ограничительных мерах в отношении российских граждан приняли главы МИД стран-членов объединения 22 февраля. Они вступят в силу после оглашения списка.

Новые санкции, скорее всего, затронут "председателя следственного комитета, директора Росгвардии, генерального прокурора России и главу ФСИН".

Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.