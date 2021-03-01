Останки пропавшей в 2017 году спортсменки не выдают родственникам

32-летняя Виктория Курочкина пропала днем 24 сентября. Она оставила двух своих несовершеннолетних детей дома и ушла в неизвестном направлении без мобильного телефона. Ее останки нашли спустя 2 года, но родные до сих пор не могут получить их для захоронения, передает zakon.kz.

Сестра пропавшей Римма Рыжова сообщила alau.kz, что в 2019 году найдены останки Виктории.

В 2019 году моему брату сообщили, что на территории Федоровского района найдены останки. Предположительно Виктории. Брат сдал анализ на ДНК. В течение двух месяцев нам обещали результат. Но ответа так и не было. Брат в 2020 году весной вновь обратился в полицию и у него опять взяли анализ. Что-то с первой экспертизой не получилось, — сообщила изданию Римма Рыжова.

Потом, как утверждает сестра пропавшей, они захотели забрать найденные останки сестры, чтобы похоронить. Однако, им их никто не выдает.

Мы ждали ответа. Нам дали номер телефона следователя , который сказал, что дело находится в архиве Рудного. Стали выяснять, где останки. В Фёдоровском морге нам сказали, что полицейский их забрал. Полицейский, в свою очередь, сказал, что не забирал. Туда-сюда нас отправляют. Все обещают перезвонить, но никто не звонит. Где нам останки искать, как нам её похоронить, мы не представляем, - отметила Римма.

Alau.kz обратился в пресс-службу Департамента полиции Костанайской области, где журналистам удалось выяснить, что в производстве управления полиции Рудного находится уголовное дело, зарегистрированное по ст. 99 Уголовного кодекса «Убийство».

Из обстоятельств дела следует, что 23 мая 2019 года в Федоровском районе обнаружены фрагменты скелетированного трупа человека. Судебная молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила их принадлежность жительнице поселка Качар Виктории Курочкиной. Родственникам необходимо разъяснить, что в соответствии со ст.118 уголовно-процессуального кодекса останки скелетированного трупа признаны вещественным доказательством по уголовному делу, — сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

Для рассмотрения вопроса о возможности выдачи родственникам останков для захоронения необходимо обратиться с ходатайством в управление полиции Рудного.