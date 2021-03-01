Лжесантехник обворовывал квартиры в Темиртау

Парень под видом сантехника совершал кражи в квартирах Темиртау, сообщает zakon.kz.

В Старогородской отдел полиции УП города Темиртау Карагандинской области обратился пожилой мужчина с заявлением, что неизвестный украл из его квартиры 80 тысяч тенге.

Днем ранее к нему заходил молодой человек, представившийся сантехником и предложил установить бесплатные фильтры на холодную воду. На следующий день он появился снова¸ чтобы якобы проверить, как работают фильтры. После его ухода, потерпевший обнаружил исчезновение денег.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 20-летнего подозреваемого. Он уже дал признательные показания.

Проверяя причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, полицейские установили, что он обворовал еще одну квартиру несколько дней назад. И в этом случае, выдавая себя за сантехника, злоумышленник похитил 115 тысяч тенге. пресс-служба МВД РК

Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража". Ведется расследование.