88 котельных построят до 2023 года в Алматинской области

Повышение уровня жизни населения – одно из приоритетных направлений политики Главы государства, которой придерживается аким Алматинской области Амандык Баталов. Именно по инициативе руководства Жетысуского края, в регионе ведется активная работа по обеспечению централизованного теплоснабжения, для всех его жителей, сообщает zakon.kz.

Основной акцент сделан на подключение многоквартирных жилых домов к системе центрального отопления, что в свою очередь способствует улучшению социального настроения. К примеру, в 2020 году проводились работы по установке 11 БМК для – 13 МЖД или 632 квартир Талгарского района. Стоимость установки составила 600,0 млн. тенге. И к концу прошло года было установлено 8 БМК.

Согласно расчетам ЖКХ района, в среднем ежемесячное потребление всех установленных БМК составляет 756,508 кубов, это значит 1 куб.м составляет 29,55 тенге.

Всего на данный момент к централизованному отоплению подключены 138 многоквартирных домов или 4 255 квартир, что составляет 84,1 % от общего числа многоквартирных домов.

Так же имеется индивидуальное отопление в девяти домах, где имеется 398 квартир. К блочно-модульным котельным в Талгарском районе не подключены 26 многоквартирных двухэтажных жилых домов, в которых имеется 233 квартир.

Абаят Айтаева, одна из счастливых жительниц, в чей дом пришло центральное отопление, поделилась своей радостью о том, что впредь, жителям многоэтажек не придется топить индивидуальную печь на верхних этажах.

Отметим, что пенсионерка более 15 лет проживает в микрорайоне "Бозторгай" и все это время ей приходилось топить печь, принося уголь на 4 этаж.

Все время своего проживания в этом доме я топила печь, которая была установлена на балконе. Приходилось поднимать ведро с углем и дровами на 4 этаж. Еще подключали обогреватели. Очень много платили за электричество. А сейчас нет таких расходов, дома очень тепло. Спасибо руководству области за всю его проделываемую работу, за то, что нас избавили от неудобств с обеспечением тепла. Я вижу, как растет наш Жетысу, как он развивается, становится краше, уютнее, современнее. жительница Талгара Абаят Айтаева

Стоит отметить, что до конца 2022 года в регионе планируют установить 88 блочно-модульных котельных для 292 многоквартирных домов Карасайского, Енбекшиказахского, Панфиловского и Талгарского районов.

По данным областного управления энергетики и ЖКХ, большая работа проводится по переводу многоэтажных жилых домов на газовое отопление посредством установки блочно-модульных котельных. В 2018-2019 годы введены в эксплуатацию 21 блочно-модульная котельная для 129 многоквартирных жилых домов на сумму 3,2 млрд. тенге. В одном городе Талгар почти 4000 абонентов подключены к центральному отоплению.

По городу Талгар в 2018 году установлено 6 блочно-модульных котельных для 1041 абонентов в микрорайонах Мелиоратор и Бозторгай. Общее количество охваченных квартир 538. Стоимость установки БМК 472,1 млн. тенге. Инвестор ТОО "Асыл Тау". 2019 году еще установлено 15 блочно-модульных котельных в 106-ти многоквартирных жилых домах, что обеспечило 3319 квартир теплом. Стоимость установки БМК 2,7 млрд тенге. Инвестор ТОО "Orkeniet Construction". А в 2020 году в планах было введение 11 БМК. На сегодня установлено 8. заместитель руководителя управления ЭЖКХ Баглан Абылкасымов

Необходимо подчеркнуть, что строительство 11 БМК в Талгарском районе реализуется за счет инвестиций. Кроме того, в прошлом году строительство 3 БМК в Карасайском районе реализовано в рамках программы "Дорожная карта занятости - 2020", из бюджета выделено 958 млн. тенге. Центральным отоплением обеспечены 10 многоквартирных жилых домов с 409 абонентами. Всего в 2020 году установлено 14 блочно-модульных котельных. Центральным отоплением обеспечены 23 многоквартирных жилых дома.

В 2021 году в рамках ГЧП планируется строительство 30 блочно-модульных котельных для 108 многоквартирных жилых домов. В Карасайском районе– 3 БМК для 12 домов, в Енбекшиказахском – 21котельная для 81 дома, и в Панфиловском– 6 для 15 домов. Дополнительно в нынешнем году планируется разработка дополнительных ПСД для установки 17 БМК с охватом 106 домов на сумму 254,3 млн тенге в Енбекшиказахском, Карасайском, Уйгурском, Коксуском и Илийском районах. В целом, до конца 2022 года планируется установить 58 БМК для 184 домов, тем самым обеспечить полный перевод жителей на газовое отопление,- отметили в ЖКХ.