Часть школьников ВКО переведут на традиционный режим обучения
1 марта 2021, 21:21
Фото: Medizinische Universität Innsbruck
В Восточно-Казахстанской области смягчили карантинные меры. Новшества коснулись и сферы образования, сообщает zakon.kz.
Теперь обучение будет проводиться:
в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;
с 1 марта 2021 года комбинированного обучения в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно;
комбинированного обучения в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс – 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, соблюдение масочного режима);
индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения;
штатное обучение студентов I курсов колледжей, ВУЗов