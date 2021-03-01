Ученики 1-5 классов Кызылординской области возвращаются в школу

Главный государственный санитарный врач Кызылординской области внес изменения в постановление о карантине в регионе, сообщает zakon.kz.
Несмотря на то, что большая часть ограничений остается в силе, в частности, запрет на проведение зрелищных мероприятий, есть и хорошие новости. И они касаются школьников.
Так, с третьей четверти 2020-2021 учебного года разрешается обучение:
Усиленные карантинные меры сохраняются не менее 7 дней после принятия.
Смягчение карантинных мер проводятся не ранее двух недель после перехода в желтую или зеленую зону.
Постановление вступает в силу со дня подписания.
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь
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