В Туркестане осудили двух пограничников, воровавших скот

Преступная группа состояла из двух пограничников и четверых местных жителей. Всего они похитили семь коров, три овцы и одну лошадь, сообщает zakon.kz.

Они выслеживали оставшийся без присмотра скот. Грузили в машину, а потом продавали сельчанам, передает Astana TV.

Орудовали подельники с лета прошлого года в Келесском районе, вблизи пограничной заставы.

Общую сумму ущерба оценили в 3 миллиона тенге. Всем участникам преступления изначально грозил реальный тюремный срок. Но учитывая ряд обстоятельств, приговор был смягчен. Пограничников лишили воинских званий. Бывшие военнослужащие получили пять лет условно. Аналогичный срок дали и их "напарникам".

На кражу осужденные шли не вшестером, не группой. Совершали они это вдвоем, втроем. То есть не все вместе шли. Кроме этого, осужденные возместили моральный и материальный ущерб потерпевшим. Суд учел также прошение пострадавших, не лишать свободы осужденных. судья военного суда шымкентского гарнизона Жамиля Толенова