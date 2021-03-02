Windows 10 возможно скоро сможет запускать Android-приложения

Полноценная поддержка Android-приложений в Windows 10 может появиться уже в этом году, сообщает zakon.kz.

Об этом пишет Windows Latest со ссылкой на собственные источники.

Работа в этом направлении ведётся в рамках проекта Project Latte. Предполагается, что Microsoft предоставит разработчикам возможность упаковывать свои мобильные приложения и игры в пакеты формата MSIX и обеспечит встроенную поддержку подсистемы Android. В основе этого находится подсистема Windows для Linux (WSL). В первую очередь поддержка Android-приложений будет реализована для продуктов, публикуемых в магазине Windows Store. Благодаря этому также удастся улучшить работу магазина приложений в Windows 10 ARM и Windows 10X.

Для нативной совместимости с Android инженеры Microsoft планируют заменить API Google на API Windows "везде, где это возможно", сообщает издание. В свою очередь, WSL должна обеспечить "более продвинутую" поддержку функцию Windows 10.

Project Latte позволит запускать в Windows 10 практически любые приложения, изначально созданные для Android. Тем не менее, ряд программ, таких как Gmail или "Google Фото", которые целиком полагаются на интеграцию с сервисами Google Play, в "операционке" Microsoft работать не будут.