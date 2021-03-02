Специалисты объяснили связь между аспирином и раком

Исследование, проведенное специалистами из Национального института рака, показало, что регулярное употребление аспирина способствует снижению риска смерти от рака, сообщает zakon.kz.

Специалисты провели исследование и обнаружили, что лекарство эффективно в борьбе с другими серьезными заболеваниями, пишет Daily Mail.

Препарат разжижает кровь и уменьшает угрозу возникновения тромбов. В эксперименте приняли участие 140 пациентов разного пола, принимавших на протяжении 13 лет участие в скрининговом исследовании онкологии. В результате испытания ученые узнали, что аспирин также полезен для профилактики рака груди и мочевого пузыря. При употреблении трех раз в неделю аспирина угроза онкологии молочной железы и мочевого пузыря снижается в первом случае на четверть, а во втором — на треть. Но медики советуют предварительно проконсультироваться со специалистами и пройти обследование.

У людей, употреблявших аспирин, риск летального исхода при возникновении рака оказался ниже на 25% в сравнении с теми, кто никогда не принимал этот препарат.

Однако стоит отметить, аспирин не уменьшает риск развития заболевания и не лечит другие виды рака, препарат влияет именно на вероятность смертельного исхода. Также отмечается и вред от употребления аспирина - он может вызвать опасные желудочные кровотечения.