Спасший девушку от насильника актюбинский гвардеец награжден премией "ADAM BOL AWARDS"

Военнослужащий контрактной службы воинской части 6655 РгК "Батыс" Национальной гвардии Республики Казахстан ефрейтор Андрей Петров, спасший девушку от насильника и привлекший преступника к ответственности, удостоился звания лауреата Первой глобальной казахстанской премий "ADAM BOL AWARDS", сообщает zakon.kz.

Согласно критериям премии и по результатам голосования, двенадцать казахстанцев были удостоены звания лауреатов "ADAM BOL AWARDS". Она посвящена людям, которые своим реальным примером доказывают – в жизни всегда есть место подвигу, которые, рискуя порой собственной жизнью, оказывали помощь и спасали жизни.

Награду отважному гвардейцу вручила политический деятель, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Смирнова Ирина Владимировна. Она поблагодарила Андрея Петрова за смелость, решительные и оперативное действие и активную гражданскую позицию, проявленную при спасении человеческой жизни, призвав и в дальнейшем с честью выполнять свой служебный долг.

Если честно, я не считаю свой поступок подвигом. На моем месте это сделал бы каждый. Это не подвиг. Это дело чести любого человека – помочь ближнему. Ведь самое страшное, что в городе, где ходят наши мамы, сестры, девушки и дети, прямо под окнами промышляют такие преступники. Андрей Петров

Пусть страна знает своих настоящих героев в лицо. Благородные поступки и скромные ежедневные подвиги наших соотечественников доказывают лучше всего, что героями не рождаются, ими становятся. учредитель проекта Алия Назарбаева

Случай, едва не закончившийся трагедией, произошел около трех часов ночи 15 июня 2020 года. Женские крики о помощи во дворе дома Андрей Петров услышал, около трех часов ночи, когда вышел на балкон подышать воздухом. Не теряя ни секунды, ефрейтор забежал в квартиру, надел обувь и бросился на улицу. Прибежав на крики, в кустах около дома он столкнулся с мужчиной, который пытался изнасиловать девушку. Оттолкнув его и применив приемы рукопашного боя, Андрей скрутил подозреваемого, после чего вызвал наряд полиции. В течение того времени, пока к месту преступления следовал наряд, Андрею Петрову удалось удерживать мужчину на земле, несмотря на все его отчаянные попытки вырваться и сбежать

Ранее мужественный поступок гвардейца отмечен медалью Министерства Внутренних Дел Республики Казахстан "Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін".