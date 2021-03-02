В Instagram появилась новая функция Live Rooms

Социальная сеть Instagram вводит функцию Live Rooms, с помощью которой каждый пользователь сможет приглашать к проведению своей прямой трансляции до трех человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее к проведению совместной прямой трансляции в соцсети можно было пригласить лишь одного пользователя.

Сегодня мы представляем Live Rooms, позволяющие выходить в прямой эфир в Instagram еще с тремя людьми, - сообщила в понедельник владеющая Instagram компания Facebook.

Отмечается, что такое нововведение откроет для пользователей больше возможностей для взаимодействия со своей аудиторией, например позволит им проводить ток-шоу или устраивать музыкальные сессии.

В компании также разрабатывают инструменты контроля за соблюдением правил при проведении подобных прямых трансляций и работают над внедрением новых аудиофункций, они станут доступны в ближайшие месяцы.