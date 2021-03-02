Мамин: Свыше 4 трлн тенге инвестиций планируется привлечь в АПК  до 2025 года

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены основные направления развития АПК и реализации инвестиционных проектов, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

О новых подходах к развитию АПК доложил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, стабилизации цен на основные социально-значимые продукты питания – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, развитии сельского хозяйства в регионах – акимы Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, Алматинской области – Амандык Баталов, Актюбинской области – Ондасын Уразалин, Восточно-Казахстанской области – Даниал Ахметов.

Развитие АПК, в том числе насыщение внутреннего рынка отечественным продовольствием, является стратегической задачей правительства. По прогнозам Продовольственной организации при ООН, наша страна имеет реальную возможность стать одним из мировых продуктовых хабов, — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр подчеркнул, что в предвыборной программе партии "Nur Otan" поставлены задачи по созданию 7 крупных экосистем по производству и переработке сельхозпродукции (мяса, молока, зерна, масличных культур, фруктов, овощей и сахара), реформированию системы субсидирования, стимулированию кооперации на селе, а также дальнейшему развитию ветеринарной и фитосанитарной служб и аграрной науки.

В результате реализации данных мер к 2025 году планируется повышение производительности труда в АПК в 2,5 раза и двукратное увеличение экспорта продукции, 70% которой должна быть переработанной. Объем валовой сельскохозяйственной продукции будет увеличен в 1,3 раза. При этом к 2023 году будет обеспечено 100% насыщение внутреннего рынка отечественной продукцией по основным социально-значимым продовольственным товарам.

Акимам следует усилить контроль за стабилизацией цен на основные виды продуктов, пересмотреть подходы по формированию стабилизационных фондов в регионах, акцентировать внимание на более широком использовании механизмов форвардного закупа продовольствия. Например, такая работа хорошо поставлена в Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Кызылординской областях, где наблюдается минимальный рост цен. Основная наша цель – обеспечить продовольственную безопасность страны. В целом, потенциал развития АПК очень большой, — сказал А. Мамин.

Для реализации поставленных масштабных задач планируется поэтапно реализовать около 400 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 4 трлн тенге (ежегодно 70-80 проектов), что позволит увеличить производительность труда в отраслях АПК и создать до 500 тыс. новых рабочих мест на селе.

Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством образования поручено внести предложения по разработке программы развития аграрной науки и образования, трудоустройству выпускников аграрных вузов, а также охвату субъектов АПК системой распространения знаний.