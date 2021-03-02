Казахстанцы предпочитают оплату безналом. Операции по платежным карточкам выросли в 2,5 раза

Казахстанский рынок платежных карточек демонстрирует динамику активного роста. Всего с казахстанскими карточками проведено 3,2 млрд операций на сумму 52 трлн тенге, что в 1,7 раза выше, чем в 2019 году, передает zakon.kz.

Как сообщили в Нацбанке, девять из десяти операций по платежным карточкам проведено безналичным способом. В течение 2020 года с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов проведено 2,9 млрд безналичных операций на сумму 35,3 трлн тенге. Это превышает показатели 2019 года в 2,4 и 2,5 раз, соответственно.

В свою очередь пандемия внесла свои коррективы и привела к росту безналичных операций и онлайн-покупок. Это подтверждает снижение количества операций по снятию наличных денег. В 2020 году их количество уменьшилось на 21% (297 млн операций). Держатели платежных карточек обналичили 16,6 трлн тенге.

По состоянию на 1 февраля текущего года в обращении находилось 49,3 млн платежных карточек, из них 26,5 млн карточек (53,8%) активно используются держателями.

В то же время расширяется и инфраструктура для оплаты товаров и услуг с использованием платежных карточек. Увеличивается количество предпринимателей, принимающих к оплате платежные карточки. Число предпринимателей, принимающей оплату карточкой, превысило 108 тысяч, а число торговых точек – 169 тысяч. Всего по Казахстану работает 203 тысячи POS-терминалов.

По сравнению с показателями 2019 года наблюдается рост количества торговых точек, принимающих оплату платежной карточкой (на 26%) и POS-терминалов (на 26%). К концу 2020 года 86% POS-терминалов на рынке поддерживали функцию бесконтактной оплаты, - отметили в Нацбанке.