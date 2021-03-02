Два казахстанца пытались убить женщину в России

В России задержали двух казахстанцев по подозрению в покушении на убийство, передает zakon.kz.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщает, что 17 февраля этого года в Железногорске три человека напали на женщину и ранили ее ножом. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Она успела сообщить следователям, что к нападению может быть причастен ее супруг, проживающий в Турции.

Полицейские задержали 29-летнего и 30-летнего граждан Казахстана, а также 39-летнего гражданина России.

По предварительной версии, в конце декабря 2020 - начале января 2021 года задержанные получили "заказ" от иностранного гражданина на убийство 30-летней жительницы.

Утром 17 февраля мужчины, заранее распределив между собой роли, подъехали к детскому саду, дождались, пока женщина отведет детей, и ударили ее ножом. Злоумышленники выбросили нож в снег, выехали в Красноярск, а оттуда на самолете прибыли в Москву. В аэропорту Домодедово при попытке вылететь за границу их задержала полиция.

В ходе допроса обвиняемые дали признательные показания, рассказав о том, что заказ на убийство женщины поступил от ее супруга-гражданина Турецкой Республики. За исполнение убийства им было обещано денежное вознаграждение в зависимости от роли каждого в размере от 10 до 30 тысяч долларов, - говорится в сообщении.

Потерпевшая говорит, что ее супруг мог спланировать преступление за то, что она без его согласия увезла детей на постоянное место жительство в Россию.

Сейчас мужчины арестованы. Расследование ведется по статье "Покушение на убийство по найму".