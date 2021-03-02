Зачастую бизнес становится убийцей граждан - Ильин

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин призвал бизнес ответственней относиться к правилам противопожарной безопасности, передает корреспондент zakon.kz.

У нас участились случаи взрыва газобаллонного оборудования в секторе малого бизнеса. Те трагические события, которые происходили в Нур-Султане, показали, что наши сотрудники не проверяют их, потому что это неподконтрольные объекты. Многие предприниматели, пользуясь этими поблажками в плане того, что они освобождены от проверок, допускают нарушения правил эксплуатации как газобаллонного оборудования, так и непосредственно правил пожарной безопасности, - сказал Ильин.

В качестве примера он привел взрыв газового баллона в кафе Нур-Султана 21 ноября 2020 года. По словам министра, в тот раз пожарные вынесли из помещения 19 газовых баллонов.

Например, в Нур-Султане, где произошел взрыв в жилом доме, который использовался под кафе и приготовление пищи на вынос. Одна девушка от взрыва газового баллона погибла на месте, другая скончалась у нас в больнице. Из этого же помещения наши сотрудники вынесли 19 баллонов. Это говорит о явном нарушении со стороны бизнеса. Зачастую у нас просто бизнес становится вольным или невольным убийцей наших граждан, - подчеркнул глава ведомства.

В связи с этим он призвал предпринимателей ответственно относиться к мерам безопасности.

Обращаемся к бизнесу. Если бизнес живет за счет наших граждан, которые приходят и пользуются услугами, они должны максимально думать об обеспечении безопасности, - заключил Ильин.

Оксана Скибан, Нур-Султан