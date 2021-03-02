Мошенники предлагают казахстанцам заработать на криптовалюте

Мошенники обманывают казахстанцев, предлагая купить криптовалюту, сообщает zakon.kz.

Сайт, на котором предлагается совершать сделку, является фишинговым, - отмечает Stopfake.kz.

На сайте, куда заманивают казахстанцев, посетителям демонстрируют видеонарезку из новостных телепередач, в которых рассказывается о росте курса биткоина и истории его создания.

Следует обратить внимание на то, что соединение с сайтом не защищено.

Это значит, что доступ к данным, которые пользователи вводят в поле для регистрации, могут получить третьи лица. В поля регистрации на сайте предлагают ввести имя и фамилию, адрес электронной почты и номер телефона. Затем необходимо внести сумму депозита. При этом логотипы платежных систем, через которые якобы можно внести деньги, не являются активными ссылками и не ведут на сайты самих систем. Это один из признаков фишинга, - отметили эксперты.

В середине февраля сообщали, что биткоин побил исторический рекорд. На тот момент стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - впервые в истории достигла 50 тыс. долларов (более 20 млн тенге по курсу Нацбанка РК).