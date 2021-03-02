Автодорожный "бум" спровоцировал дефицит и спекуляции вокруг стоимости битума

Хорошие дороги – извечная проблема любого государства. Казахстан не исключение. В мировом рейтинге стран по качеству автомобильных путей наша республика занимает 93 место из 141. Не повод огорчаться, но есть куда стремиться.

Только в прошлом году было реконструировано или отремонтировано более 9 тыс. км дорог. Это рекордные показатели. Причина – реализация новой программы "Нұрлы жол", рассчитанной на 5 лет. Особенно актуальной она стала с началом пандемии: стройка – это и экономический драйвер, и создание дополнительных рабочих мест.

Но строительный "бум" привел и к обратным последствиям. Цены на основные материалы резко возросли. Так, например, битум (без которого, как известно, построить дорогу просто невозможно) подорожал в 2 раза (с 80 тыс. тенге до 160 тыс. за тонну).

Его производством в стране занимаются 4 компании: ТОО "СП "CASPI BITUM" в Актау, Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ), ТОО "Газпромнефть – Битум Казахстан" в Шымкенте и ТОО "Асфальтобетон 1" в Алматинской области. По данным АО "НК КазМунайГаз", в прошлом году эти заводы выпустили в совокупности более 868 тыс. тонн сырья, полностью закрыв объем внутреннего спроса.

Но почему тогда в этом году цены из-за очевидного дефицита битума начали расти? Оказалось, проблем в отрасли несколько: длинная цепочка трейдеров, непрозрачность рынка, отсутствие квот на ввоз стройматериала из соседних государств и так далее.

У нас имеется очень большая цепочка трейдеров. Что для них самое главное – получить доход, продать. Поэтому если есть спрос на битум, они будут поднимать цены. А подрядчик заинтересован в ускоренной поставке, чтобы начать строительство. Ведь если он не успеет, он подпадет под штрафные санкции и начинается спекулятивная продажа битума. Если трейдер по каким-то причинам подпадает под штрафные санкции, сумму штрафа он также закладывает в стоимость битума. И в итоге за все это платит подрядчик. А если трейдер купил и придержал товар, чтобы продать в пик цены? Он, таким образом, создал искусственный дефицит – рассказал президент Ассоциации автодорожников Казахстана Баглан Баймагамбетов.

Он отметил, что ситуацию с трейдерами можно решить несколькими способами:

· Ввести правило продажи битума "через одно колено", то есть не допускать больше одного трейдера к процессу реализации сырья от завода к подрядчику;

· наладить продажу нефтепродукта от завода дорожно-строительным компаниям напрямую;

· продавать битум на бирже.

Биржа должна работать по принципу продажи сжиженного газа, когда цена формируется без всяких накруток.

Мы хотим отрегулировать усредненную цену, выше которой продавать битум будет нельзя. В случае, если цена будет выше биржа захлопнется. Также биржа сделает рынок битума, продажи и покупки – прозрачными. Кроме того, президент говорил, что нефтепродукты нужно выводить из-под регулирования, – продолжил Баймагамбетов.

Кстати, об этом. Если проблему не решить в ближайшее время, то учитывая задачу, которую поставил Президент в своём послании, – модернизировать 24 тыс. километров дорог, – ситуация может усугубиться. Реконструкция всех республиканских трасс потребует большого количества битума, и цены могут снова вырасти вместе со спросом, а это приведет к нехватке и, соответственно, невыполнению поручения главы государства.

В Центрально-Азиатском регионе появились альтернативные проекты, которые могут снизить транзитный потенциал Казахстана. Поэтому второй этап "Нұрлы жол" должен быть нацелен на закрепление лидирующей роли транспортно-транзитного сектора нашей страны, - говорится в послании народу Казахстана.

Ассоциация автодорожников готовит обращение в Правительство с просьбой дать ДСК квоты на завоз определенного количества битума в пик сезона из России. Но в министерстве энергетики Казахстана, куда мы обратились с запросом, нам ответили, что "вопрос обсуждается с коллегами. Ограничение на импорт сырья из РФ – это позиция соседнего государства".

Мы до 2025 года должны более 95% местных дорог привести к хорошему, удовлетворительному состоянию. И поэтому вопрос нехватки битума мы отрабатываем. Сегодня из-за его дефицита у нас идет отставание от графика по всем параметрам, – резюмировал Баймагамбетов.

Предложений у экспертов достаточно. Лишь бы государство услышало. Времени на раздумья нет, в разгаре строительный сезон, который и покажет, получим ли мы качественные дороги или нет.