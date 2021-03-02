Вратарь сборной Казахстана повторил легендарный удар скорпиона

Голкипер сборной Казахстана и алматинского "Кайрата" показал на тренировке свое мастерство, передает zakon.kz.

Речь идет о футзале. Вратарь нашей команды Игита, на данный момент являющийся лучшим голкипером по версии FutsalPlanet, показывает невероятные финты не только в официальных играх. В ходе тренировки перед матчем отборочного турнира на Евро-2022 с Беларусью Игита продемонстрировал "удар скорпиона".

???? Игита повторил знаменитый «удар скорпиона» своего кумира. Ну, почти ???????? pic.twitter.com/sU9k1Ty0DF — Kazakhstan Football Federation (@KFF_Team) March 1, 2021

Ранее такой удар ногой в падении через себя исполнил колумбийский вратарь Рене Игита в большом футболе в игре со сборной Англии в 1995 году.