Вратарь сборной Казахстана повторил легендарный удар скорпиона

2 марта 2021, 14:52
Фото: pixabay.com

Голкипер сборной Казахстана и алматинского "Кайрата" показал на тренировке свое мастерство, передает zakon.kz.

Речь идет о футзале. Вратарь нашей команды Игита, на данный момент являющийся лучшим голкипером по версии FutsalPlanet, показывает невероятные финты не только в официальных играх. В ходе тренировки перед матчем отборочного турнира на Евро-2022 с Беларусью Игита продемонстрировал "удар скорпиона".

Ранее такой удар ногой в падении через себя исполнил колумбийский вратарь Рене Игита в большом футболе в игре со сборной Англии в 1995 году.


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