Зачем кыргызский президент прибыл в Казахстан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Казахстан с государственным визитом. Глава соседнего государства прилетел в Нур-Султан с солидной делегацией: вместе с ним были восемь министров, заведующий отделом внешней политики Аппарата президента и директора двух госагентств. Корреспондент zakon.kz поговорил с политологами и узнал, что означает визит кыргызского президента для Казахстана, и о чем конкретно стороны будут договариваться.

Политический обозреватель Газиз Абишев сказал, что казахстанцам не надо удивляться внушительности кыргызской делегации. В дипломатическом протоколе государственный визит - это самый высокий уровень визита. К таким визитам подходят с особенной тщательностью, делегации всегда представительные, особенно в отношениях между союзниками.

Поэтому ничего удивительного тут нет. Тем более, что Жапаров новый президент, с новой стратегической повесткой, так еще в условиях меняющейся Конституции в сторону от парламентской к президентской. Учитывая, как Казахстан "запирает" Кыргызстан географически, и то, что торговля с Казахстаном - это 14% внешней торговли Кыргызстана, который зависит от торговли, также неудивительно. В общем, новый президент с новыми полномочиями впервые приезжает в страну-важнейший партнер с государственным визитом. Было бы странно, если бы он не взял с собой большую делегацию, - отметил он.

Политолог Замир Каражанов тоже не удивлен количеством министров, сопровождающих президента Кыргызстана. Сейчас визит несет ознакомительный характер. В его рамках стороны обсуждают вопросы и направления сотрудничества, которые, по их мнению, важны для развития двухстороннего сотрудничества. Обычно это происходит в формате консультаций первых лиц государств, где они определяют свои позиции.

Следует обратить внимание, что первый свой зарубежный визит президент Кыргызстана нанес в Россию. Мы не видели, чтобы в Москве стороны подписали какие-то важные документы. Президенты двух стран обсудили перспективы сотрудничества, привлечение инвестиций в экономику Кыргызстана и поставку вакцины от коронавируса. Судя по заявлению президента РФ Владимира Путина, стало понятно, что главы государств говорили о нормализации внутриполитической ситуации в Кыргызстане. Аналогичная повестка дня, скорее всего, будет фигурировать на переговорах в Нур-Султане, - считает политолог.

По его словам, интересно, что Садыр Жапаров нанес второй визит в Нур-Султан, а не в Ташкент или Пекин. Это говорит о том, что Казахстан продолжает играть важную роль в Центральной Азии после смены власти в РК. По крайней мере, так видят ситуацию в Кыргызстане. Следующий визит кыргызский президент, возможно, нанесет в Узбекистан и Китай, но неизвестно в какой очередности.

О чем будет договариваться Кыргызстан с Казахстаном

Садыр Жапаров уже встретился с Касым-Жомартом Токаевым. Сначала переговоры прошли в узком кругу, затем в расширенном формате. По итогам переговоров были подписаны восемь документов о сотрудничестве сторон. Среди них - соглашение об оказании безвозмездной военно-технической помощи и cоглашение о развитии национальных видов спорта и народных игр

Пока рано говорить о том, что в Нур-Султане будет заключено много договоров. Хотя стороны могут подписать какие-то документы, которые ранее были согласованы с предыдущими властями Кыргызстана, говорит политолог Замир Каражанов.

Сейчас кыргызская сторона, вероятно, будет поднимать вопрос увеличения объема взаимной торговли, устранения преград и проблему контрабанды.

Скорее всего, Садыр Жапаров акцентирует внимание на привлечении инвестиций в экономику Кыргызстана, в которых нуждается его страна. Низкая политическая стабильность подрывает доверие инвесторов к экономике соседнего государства. В октябре 2020 года Нацбанк Кыргызстана даже приостановил систему трансграничных платежей SWIFT, чтобы снизить отток капитала из страны. В январе-июне 2020 года приток инвестиций в экономику составил 164,4 млн долларов, а отток - 603,9 млн долларов. Даже по цифрам видим не отток, а бегство капиталов. Инвесторы не сильно полагаются на действующие институты, законодательство и судебную систему, так как они оказываются недееспособными в условиях революций. Поэтому новому руководству Кыргызстана остается заручаться личным доверием, - сказал Каражанов.

Кроме того, стороны, возможно, будут обсуждать трансграничные реки, поскольку этой проблеме Казахстан стал уделять повышенное внимание

Также Жапаров и прибывшие вместе с ним министры проведут встречу с деловыми кругами Казахстана, где он попытается привлечь их средства в экономику Кыргызстана.

Наверное, речь будет идти о дополнительных гарантиях со стороны властей и преимуществах инвестирования в соседнее государство.

Политический обозреватель Газиз Абишев тоже считает, что кыргызский президент прибыл в Казахстан, чтобы договориться о привлечении инвестиций.

Ему нужны инвестиции со стороны казахстанских компаний. И тут пространство для переговоров, так как одновременно он качает популистскую повестку внутри страны, подыгрывает ей, нередко направленную против иностранных инвесторов. Важно установить четкие правила для предотвращения торговых войн. В Астане подходят к таким вопросам очень рационально и прагматично и будут требовать от Жапарова понятных сбалансированных и надежных условий. Он него будут ждать, что он сможет контролировать ситуацию, - считает он.

10 января в Кыргызстане прошли президентские выборы. Шестым по счету президентом Кыргызстана стал 52-летний Садыр Жапаров. В конце февраля он совершил свой первый государственный визит в Россию. Сегодня, 2 марта, он прибыл в Нур-Султан. Здесь он встретился с Касым-Жомартом Токаевым и подписал с ним совместное заявление.