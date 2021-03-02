За 400 млрд тенге в Алматинской области построят курорт "Тургень"

В Алматинской области построят горнолыжный курорт "Тургень", сообщает zakon.kz.

Как рассказали в акимате Енбекшиказахского района, стоимость объекта оценивается в 400 млрд тенге.

Строительство планируют начать в 2022 году и закончить в 2025, - отметили в акимате.

Новый курорт создаст рабочие места для 5 тысяч человек.

Совместно с АБР начата разработка предварительного технико-экономического обоснования по строительству инженерной инфраструктуры Тургеньской локации стоимостью 262,5 тыс. долларов. На текущий момент ведется поиск инвесторов по реализации проекта, - добавили в ведомстве.