Вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова сообщила, что в Казахстане законодательно закрепят понятие "травля" и разработают нормативно-правовой акт по профилактике буллинга в школах, передает корреспондент zakon.kz.

Она привела в пример исследование Национального центра общественного здравоохранения за 2018 год, которое показало, что 12% подростков 11-15 лет один раз или более подвергались кибербуллингу, 17% подвергались буллингу в школе один и более раз в месяц. 20% участвовали в буллинге других людей в школе один и более раз в месяц.

Как показывает практика, случаи травли в образовательных учреждениях никак не регистрируются и остаются незамеченными. Широкую огласку получают резонансные случаи с применением форм особой жестокости, но как правило, администрация учебных заведений не принимают соответствующих мер для прекращения и дальнейшего недопущения травли. С детьми, вовлеченными в травлю, педагоги пытаются обсудить произошедшее, примирить конфликтующие стороны, к обидчику применяют дисциплинарные меры, а пострадавшего направляют к социальному педагогу или психологу. При этом руководители, учителя и психологи не всегда владеют навыками оказания эффективной помощи участникам травли, - отметила вице-министр на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По ее словам, несмотря на масштабность и сложность проблемы, система образования имеет большие возможности для профилактики и предотвращения буллинга. Опыт многих стран показывает, что эффективному противодействию травли и буллинга в образовательных организациях способствует разработка и принятие нормативного акта, направленного на комплексное и системное воздействие на всех участников образовательного процесса.

В действующем законодательстве понятие травли и буллинга не предусмотрено. В связи с чем министерство как уполномоченный орган в сфере защиты прав детей поддерживает законодательную инициативу депутатов Парламента по включению норм, определяющих терминологию буллинга и расширяющих компетенцию МОН по разработке нормативно-правового акта по профилактике травли в образовательном процессе, - заключила она.

Тамила Языкова, Нур-Султан