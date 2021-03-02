Погода испортится в Алматы. Снег и гололед ожидаются 3 марта

В Алматы 3 марта ожидаются осадки в виде снега и дождя, передает zakon.kz.

По прогнозу синоптиков, 3 марта в городе будет облачно, ожидаются осадки (дождь, снег), а также туман и гололед. Температура воздуха ночью 1-3, днем 3-5 тепла.

4 марта также ожидается дождь, переменная облачность. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 1 мороза-1 тепла, днем 10-12 тепла.

5 марта "Казгидромет" прогнозирует дождь со снегом и туман. Ветер восточный, северо-восточный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 2-4 тепла.

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