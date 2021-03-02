Назначен новый вице-министр финансов

Назначен вице-министр финансов. Им стал Даурен Кеңбеил, передает zakon.kz.

Постановлением Правительства РК Кеңбеил Даурен Маратұлы назначен на должность вице-министра финансов Республики Казахстан, - сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Даурен Кеңбеил родился в 1984 году в Костанайской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева, Московский государственный университет им. М. Ломоносова.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в должности исполняющего обязанности ведущего специалиста отдела информационной безопасности Комитета казначейства Министерства финансов РК. В 2006-2013 годы работал на различных должностях в Комитете казначейства. В 2013 году был назначен на должность руководителя управления концессионных проектов Минфина. В 2017-2019 годы — заместитель директора Департамента государственного заимствования Министерства финансов РК. С июля 2019 года и по настоящее время — директор Департамента государственного заимствования Министерства финансов РК.