Президент Армении не подпишет указ об увольнении главы Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян принял решение не подписывать повторное предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна, сообщает zakon.kz.

По данным ТАСС, он решил обратиться в Конституционный суд с просьбой рассмотреть закон от "О военной службе и о статусе военнослужащего" от 2017 года.

Президент республики считает безотлагательным разрешение политического кризиса, связанного с увольнением начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Президент республики принял решение не подписывать проект указа. При этом, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 169 конституции, президент обратится в КС с просьбой определить вопрос о соответствии конституции закона "О военной службе и о статусе военнослужащего" от 2017 года, - говорится в заявлении аппарата президента.

Массовые акции протеста начались в Ереване 25 февраля – после того, как Генштаб потребовал отставки премьер-министра и правительства. Пашинян расценил это как попытку военного переворота.

27 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян снова направил президенту ходатайство об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна.