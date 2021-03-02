Как противник законопроекта о противодействии насилию оказался в рабочей группе

Депутат мажилиса парламента РК - руководитель рабочей группы Закиева Динара на брифинге в СЦК объяснила, как убежденный противник законопроекта о противодействии семейно-бытовому насилию, юрист Мадияр Альжаппаров попал на обсуждение этого документа. По ее словам, в рабочей группе он не состоял, передает корреспондент zakon.kz.

Действительно в соответствии с 30 пунктом регламента Мажилиса Парламента обсуждение законопроектов проходят открыто. В них имеют право участвовать все заинтересованные лица. Также все заседания рабочих групп транслируются на сайте Мажилиса. Все обсуждения в рамках рабочей группы происходят также открыто, и любой гражданин имеет право письменно направить свои предложения или участвовать в обсуждении. Но решение принимают или голосуют за принятие тех или иных норм, а также вносят их в таблицу только депутаты, - уточнила Закиева.

При этом она заверила, что в состав рабочей группы Альжаппаров не входил, но добавив, что личную информацию участников обсуждений при рабочей группе никогда не проверяют.

Да, он не состоял и не состоит в рабочей группе. Перед проведением заседаний рабочих групп, особенно перед заседанием новой рабочей группы в связи с новым созывом депутатов была создана группа - список лиц, которые изъявили желание участвовать в обсуждении. Постановлением комитета утверждается только состав рабочей группы. Регламент заседания и формирования рабочих групп не подразумевает проверку личной информации участвующих в обсуждении. И тем не менее, в любом случае именно в рабочую группу включаются представители НПО, профильные эксперты, которые долгое время участвуют в оказании помощи семьям и детям, а также те лица, которые направляют от различных организаций, граждане Казахстана, которые изъявили желание участвовать в заседании рабочих групп, - отметила депутат.

Закиева сообщила, что поскольку данный гражданин участвовал в обсуждении, то ему было направлено письмо, что он ограничивается в участии рабочей группы.

Оксана Скибан, Нур-Султан