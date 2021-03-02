Экс-замглавы Tengri Bank занял пост в Агентстве по финансовому мониторингу

Садырбеков Габит Амангельдиевич назначен руководителем аппарата Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы агенства, он назначен приказом председателя Агентства от 2 марта 2021 года.

Стоит отметить, что ранее Садырбеков являлся заместителем председателя правления АО "Tengri Bank".

Садырбеков родился 3 июня 1978 года. В 1999 году окончил Алматинский государственный университет им. Абая по специальности "Правоведение".

Трудовой стаж:

· Заместитель начальника Управления прокуратуры города Астаны;

· Начальник Отдела Генеральной прокуратуры;

· Начальник Управления Генеральной прокуратуры;

· Начальник Департамента Генеральной прокуратуры;

· Директор Института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре;

· Прокурор Алатауского района города Алматы;

· Работал в Администрации Президента РК - в Отделе правоохранительной и судебной системы;

· Заместитель директора Департамента по работе с проблемными займами головного банка АО "Казкоммерцбанк";

· Заместитель директора Алматинского филиала по управлению качеством портфеля АО "Казкоммерцбанк";

· Директор Департамента по работе с проблемными займами АО "Банк РБК";

· Управляющий директор АО "Цеснабанк";

· Заместитель Председателя Правления, Член Правления АО "Tengri Bank" (с 02.04.2020).