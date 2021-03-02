Какая помощь оказывается детям с особыми потребностями в Нур-Султане

КГУ "Психолого-медико-педагогическая консультация №3" акимата .Нур-Султана (Айтматов, 31Б), открытый в начале октября прошлого года, занимается обследованием и оказанием помощи детям с нарушениями слуха, опорно-двигательного аппарата, зрения, речи, общения и поведения детей, которые проживают в районе Есиль.

На данный момент в центре есть кабинеты коррекции, инклюзивного обучения, кабинет обследования детей раннего возраста, кабинет обследования детей дошкольного и школьного возраста и т.д. Центр отличается тем, что он оснащен специальным зеркалом гезелла, которое позволяет наблюдать за поведением детей во время игры или диагностики.

Когда ребенок приходит в центр, специалистами проводится обследование и диагностика, после чего исходя из потребностей ребенка, определяются методика и специалисты. Ребенка могут направить в реабилитационные центры, либо в кабинеты коррекции.

Здесь у нас проходит обследование и диагностика детей с различными трудностями и нарушениями. Это дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, дети с нарушениями речи, зрения, слуха, задержкой психического развития, также дети с нарушением интеллекта. Обследования проводятся по направлению специалистов и врачей, либо по самообращению. В рамках государственных услуг все это проводится бесплатно, - отметила психолог центра Назгуль Бисаримова.

Кроме того, в прошлом году были открыты ряд реабилитационных центров, как аутизм-центр «Асыл Мирас», реабилитационные центры «Erekshe balalar», «Орда» и т.д.

Глава государства Касым-Жомарт Кемелович Токаев поручил уделять особое внимание созданию условий для людей с ограниченными возможностями.

Работа в данном направлении акиматом столицы продолжается.

Так, на первых этажах новых многоквартирных жилых комплексах открываются социальные объекты. Это мини-центры, реабилитационные центры, детсады, пункты оказания медпомощи, опорный пункт полиции.

Весной текущего года будет открыт специализированный детский сад для детей с нарушениями зрения, ряд реабилитационных центров.

На базе ипподрома ведется строительство крытого манежа, где дети смогут заниматься иппотерапией. С детьми с особыми потребностями будут заниматься специально обученные инструкторы. Также вдвое увеличено количество инватакси. Работы в данном направлении проводятся на системной основе.