В каком формате пройдет Евровидение-2021

Евровидение-2021 планируется провести в офлайн-формате. Об этом сообщили организаторы конкурса, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, составы делегаций, а также количество журналистов сократят, решение о присутствии публики на шоу пока не принято.

В феврале было объявлено, что "нормальный" формат конкурса песни "Евровидение" не может состояться в нынешних обстоятельствах... 65-й крупнейший в мире конкурс с живой музыкой может состояться в рамках "сценария B" - в формате уменьшенной, но амбициозной версии конкурса со строгими мерами по охране здоровья и безопасности, социальным дистанцированием. Это решение было недавно подтверждено референс-группой "Евровидения", руководящим органом мероприятия, и исполнительным советом Европейского вещательного союза, - сообщили организаторы конкурса.

Уточняется, что в рамках выбранного сценария количество участников в каждой из делегаций будет сокращено по сравнению с предыдущими конкурсами. Количество журналистов, присутствующих на мероприятии, будет ограничено до 500 человек, еще тысяча журналистов смогут освещать конкурс в специальном пресс-центре.

Отмечается, что решение о присутствии публики на конкурсе будет принято позже. Организаторы не исключают, что обстоятельства могут измениться.