Разрешить въезд в ЕАЭС со справкой о наличии антител к COVID-19 предлагает ЕЭК

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предлагает разрешить въезд на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) лицам со справкой о наличии антител IgG или с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Лица, прибывшие из-за рубежа воздушным судном, за исключением лиц, определенных законодательством государства-члена (ЕАЭС), обязаны предоставить или справку об обследовании на антитела класса IgG с положительным результатом лабораторного обследования (...), отобранного не ранее чем за шесть месяцев до момента пересечения государственной границы государства-члена, или справку об обследовании на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР клинического материала, отобранного не ранее чем за 72 часа до момента пересечения государственной границы государства-члена, - говорится в проекте методических рекомендаций по профилактическим мерам при возобновлении авиапассажирских перевозок.

Как сообщается, в случае отсутствия соответствующих документов предлагается направлять прибывающих в ЕАЭС лиц на тестирование с необходимостью соблюдать режим самоизоляции до момента получения результатов.

Отмечается, что граждане с признаками респираторных инфекций могут быть госпитализированы до получения результатов тестов на коронавирус вне зависимости от наличия справки.

Антитела IgG на коронавирусную инфекцию являются признаком формирования иммунитета после перенесенного заболевания.