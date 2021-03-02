Спа-центры, сауны и бассейны не будут работать в Темиртау в воскресенье

Деятельность спа-центров, саун и бассейнов приостанавливается в воскресные дни в Темиртау, передает zakon.kz.

Как сообщает МИА "Казинформ", согласно новому постановлению главного санитарного врача города, разрешили возобновить обучение на объектах образования с учетом некоторых ограничений, но приостанавливается в воскресные дни деятельность спа-центров, саун и бассейнов.

Согласно документу, разрешается:

1. возобновить обучение на объектах образования с учетом нижеследующего:

обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;

с 1 марта комбинированное обучение в общеобразовательных школах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - с 1 по 7 классы включительно;

комбинированное обучение в течение шести дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс - 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима);

индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения;

со второго семестра штатное обучение для студентов I курсов колледжей и вузов.

2. торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, магазинов по реализации непродовольственных товаров, открытых, крытых продовольственных и непродовольственных рынков при условии заполняемости не более 30%, соблюдения не менее 4 кв м на одного посетителя, с усилением санитарных и дезинфекционных мер с режимом работы с понедельника по воскресенье до 20:00.

При этом, как следует из постановления, для всех объектов, возобновляющих деятельность, общими требованиями остаются обязательное проведение термометрии посетителей и персонала, использование средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции, усиленный санитарно-дезинфекционный режим.

Под запретом, согласно документу, продолжает оставаться деятельность:

развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, боулинг-центры, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батуты, караоке, банкетные залы), букмекерские конторы, зрелищные, массовые мероприятия, выставки, конференции, форумы, семейные и памятные мероприятия;

детских дошкольных учреждений (за исключением дежурных групп);

банкетных залов.

Также сохраняется запрет на организацию и проведение праздничных корпоративов.

Жителям и гостям Темиртау запрещается нахождение на объектах после закрытия, в соответствии с режимом их работы (кафе, рестораны и т.д.)