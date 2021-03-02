Настоятельница бросила церковь ради титула обладательницы самых красивых ягодиц

Настоятельница церкви бросила работу ради участия в гонке за титул обладательницы самых красивых ягодиц в мире, передает zakon.kz.

Как сообщает Лента.ру, Андресса Урах из Бразилии пробовала себя в подобном конкурсе в 2012 году. Заняв второе место, она посвятила себя религии и в течение шести лет служила в евангельской церкви. В 2021 году девушка решила вновь попытаться завоевать первое место в престижном конкурсе Miss BumBum, который пройдет в июле в городе Сан-Паулу, и выиграть 50 тысяч бразильских реалов (660 тысяч рублей).

Ради достижения цели, как сообщает Daily Star, бывшая священнослужительница обратилась за помощью к пластическим хирургам. Урах потратила 50 тысяч долларов (около четырех миллионов рублей) на операции, в том числе она внедрила силиконовые импланты в ягодицы и накачала губы.

Кроме того, девушка начала активно вести станицу в Instagram, где размещает снимки своей фигуры. В настоящий момент на нее подписаны 2,5 миллиона человек.

Я всей душой верю, что вера спасла мою жизнь и изменила моя взгляды буквально на все. Для бога не имеет значения, что вы говорите или делаете в моменте, для него важно то, как вы выстраиваете свой путь, - поделилась мыслями бразильянка.