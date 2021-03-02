Платная парковка появится на "Медеу"

Рядом с "Медеу" появится платная тротуарная парковка, передает zakon.kz.

С 15 марта рядом с высокогорным спортивным комплексом "Медеу" начнет свою работу платная тротуарная парковка 1006 вместимостью 191 машиномест. Стоимость одного часа составит 100 тенге. Режим работы – круглосуточно. (...) Оплата будет осуществляться привычным способом с помощью паркомата, а также через все виды онлайн-платежей (приложение "Парковки Алматы", мобильный банкинг, терминалы QIWI и SMS-сообщения), - сообщили в AParking.

В пресс-службе уточнили, что в рамках благоустройства территории компанией будут установлены все необходимые ограждения, шлагбаум, нанесена разметка, согласно международным нормативам.

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Посещение "Медеу" в выходные дни нередко доставляло неудобства водителям. Парковочных мест не хватало, подъезды к комплексу были захламлены. Появление полностью оборудованной парковки создаст для автовладельцев комфортные условия при посещении популярной городской достопримечательности, обеспечит порядок и удобство при использовании личного транспорта, а также снизит количество нарушений правил парковки, - объяснили в AParking.