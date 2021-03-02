Украденная на Байконуре техника принадлежит Казахстану - Рогозин

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, комментируя кражу оборудования на космодроме Байконур, сказал, что оно было украдено со стартовой площадки, принадлежащей Казахстану, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

От себя добавлю, что: первое - это собственность Казахстана, второе - "суперсекретная электроника" - это на самом деле шкафы с неработающим с конца 80-х прошлого века оборудованием, - сказал он.

Глава госкорпорации "Роскосмос" добавил, что объект подлежит утилизации, когда будет соответствующее решение казахстанской стороны.

В ЦЭНКИ сообщили, что площадка, с которой пропала электроника, не эксплуатировалась со времен распада СССР и находится на консервации. Остававшееся там оборудование, как заявили в ЦЭНКИ, было устаревшим. Начато расследование инцидента.

С площадки №110 в 1988 году был запущен советский многоразовый космический корабль "Буран". Это был его единственный полет.