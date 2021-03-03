Соединенные Штаты опубликовали санкционный список по Навальному

Минфин США ввел санкции в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального против трех российских научно-исследовательских организаций, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, в частности, речь идет о Государственном НИИ органической химии и технологии (ФГУП "ГосНИИОХТ"), а также ФГБУ "27 Научный центр" и 33-м центральном научно-исследовательском испытательном институте Минобороны РФ.

В санкционный список попали глава ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также начальник управления президента Андрей Ярин.

Ранее стало известно, что Евросоюз впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели.