Экс-президент Франции Саркози не исключил обращения в ЕСПЧ из-за приговора

Бывший президент Франции Николя Саркози, признанный парижским судом виновным в коррупции и торговле влиянием, не исключил возможности обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Я уже подал апелляцию на этот приговор. Возможно, будет необходимо продолжить эту борьбу в Европейском суде по правам человека, - заявил онв интервью газете Le Figaro.

Саркози также подчеркнул, что "получил много свидетельств о поддержке от французских и иностранных наблюдателей, которые обеспокоены происходящим".

Я знаю, что эта борьба будет долгой. (...) Я сохраняю решимость бороться ради того, чтобы восторжествовали право и справедливость, как это должно быть в правовом государстве, - подчеркнул бывший президент Франции.