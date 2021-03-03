Вакцины могут быть неэффективны: В Италии обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса

"Нигерийский" штамм коронавируса обнаружен на севере Италии в городе Брешиа, провинция Ломбардия, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой президента Итальянского общества вирусологов, директора микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо.

По словам специалиста, для данного штамма характерны мутации, против которых существующие на сегодняшний день вакцины могут быть неэффективны.

Других подробностей об особенностях обнаруженной разновидности коронавируса Карузо не сообщил.

О появлении в Нигерии нового штамма коронавируса стало известно в конце декабря. По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), новый вариант был обнаружен при изучении проб двух пациентов, собранных в нигерийском штате Осун.