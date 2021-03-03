Бывшего сержанта полиции приговорили к 5 годам за избиение задержанного в Павлодаре

В Павлодаре бывшего сержанта полиции приговорили к 5 годам лишения свободы за избиение задержанного, сообщает zakon.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Приговор вынесли в суде №2 областного центра.

Согласно материалам дела, в августе 2019 года два приятеля отдыхали в кафе Павлодара. Выходя из помещения, один из них случайно разбил рукой дверь, но заплатить за нее денег уже не было. Парни вызвали такси, администратор – полицию.

Посетители кафе ехать со стражами порядка отказывались, те применили перцовый баллончик. Уже в Центральном отделе полиции управления полиции Павлодара, один из приятелей уснул в комнате допроса. Второму не спалось. Мужчина попытался выйти из здания, но безрезультатно.

Затем он принялся ходить по коридору, что не понравилось охранявшему здание полицейскому. Он завел задержанного в комнату разбора и бил руками и ногами, потом резиновой палкой.

Увидев гематомы на лице и теле мужчины, сержант полиции отвел его в дальнюю камеру временного содержания и продолжил избивать. Задержанный не сопротивлялся. Утром полицейский вызвал такси и отправил мужчину домой. В тот же день избитый написал заявление в управление собственной безопасности полиции.

Две недели мужчина провел на больничном.

Суд признал подсудимого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 1 ч. 1 4 ст. 362 УК, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, - следует из приговора. – Запретить занимать любые должности на государственной службе и правоохранительных органах сроком на 3 года, а также лишить его специального звания сержант полиции.

Гражданский иск потерпевшего о компенсации морального вреда в размере миллиона тенге удовлетворен частично. В пользу потерпевшего бывший полицейский должен выплатить 400 тысяч тенге.

Приговор в законную силу не вступил.