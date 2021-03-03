У жителя Нур-Султана забрали Cadillac за неуплату алиментов

3 марта 2021, 09:19
Фото: inform.kz

У жителя Нур-Султана забрали Cadillac Escalade за неуплату алиментов, передает zakon.kz.

По данным Республиканской палаты частных судебных исполнителей (ЧСИ), мужчина проходил должником по шести исполнительным производствам.

Cadillac Escalade 2006 года выпуска был продан за 5 135 000 тенге. Из них 3 361 869 тенге направлены на погашение задолженности по алиментам. 847 160 тенге - на взыскание налога на транспорт, также взысканы три административных штрафа на общую сумму 29 040 тенге, - отметили в пресс-службе.

Стоит отметить, что оставшиеся средства перечислены на счет должника.


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