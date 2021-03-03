Многодетные матери столицы получат по 7 293 тенге к 8 Марта

В Нур-Султане многодетные матери к Международному женскому дню получат от акимата города по 7 293 тенге, передает zakon.kz.

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Руководитель пресс-службы акимата Акмарал Олжабаева в комментариях сообщила, что решение маслихата об этом было принято еще в конце 2017 года.

Согласно правилам оказания соцпомощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан города Нур-Султан, утвержденных решением маслихата города Астаны от 12 декабря 2017 года № 221/25-VI, оказывается единовременная социальная помощь в размере 2,5 МРП (7 293 тенге) к 8 марта (Международный женский день) – многодетным семьям, многодетным матерям, в том числе являющимся малообеспеченными, - написала она.

По ее словам, списки матерей предоставляются филиалом по Нур-Султану НАО "Правительство для граждан".