Курс доллара немного снизился

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 420,22 тенге, снизившись на 0,46 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 419,7-421,2 тенге, евро – 507,5-509,5 тенге, рос. рубль - 5,68-5,73 тенге.

Тем временем цены на нефть растут на торгах 3 марта.

Так, апрельские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 0,28%, составив $59,92 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 0,40% — до $62,95 за баррель.