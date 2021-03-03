Пожизненное заключение получил мужчина за убийство 8-месячного малыша

Карагандинский областной суд оставил без изменения наказание за убийство малолетнего ребенка в виде пожизненного лишения свободы, передает zakon.kz.

Как сообщила пресс-служба суда, Ж.Сагиндиков осужден судом первой инстанции по ст.99 ч.3 УК за убийство малолетнего лица к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

В апелляционную инстанцию уголовное дело поступило по жалобам осужденного, его защитника, потерпевшей, просивших смягчить назначенное судом наказание.

Судебная коллегия согласилась с приговором суда первой инстанции по следующим основаниям:

Судом правильно установлены фактические обстоятельства дела. Сагиндиков признал свою вину полностью, кроме его признательных показаний, его виновность подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями судебно-медицинских экспертиз и др.

Согласно заключению психолого-психиатрической и наркологической экспертизы, у Ж.Сагиндикова в момент совершения преступления и предъявления обвинения не отмечалось каких-либо временных психических отклонений, он не находился в состоянии сильного душевного волнения (аффекта). Он осознавал характер и степень общественно-опасного деяния, мог руководить своими действиями.

Санкция ст.99 ч.3 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком двадцать лет либо пожизненное лишение свободы.

Как отметили в суде, наказание осужденному судом назначено в пределах санкции статьи, соразмерно содеянному, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного правонарушения.

Осужденный осознавал, что грудной ребенок находится в беспомощном состоянии, несмотря на это с особой жестокостью умышленно причинил ему смерть, поэтому осужденному судом правильно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Оснований для смягчения наказания не установлено, - говорится в сообщении.

Ж.Сагиндиков состоял в зарегистрированном браке с гр. Ж. Родители осужденного были против этого брака, так как у нее был маленький грудной ребенок от первого брака. Несмотря на это, последний проживал со своей новой семьей в арендованной квартире в г. Каражал.

21 мая 2020 года Сагиндиков взял своего пасынка, 2019 года рождения, с коляской на прогулку. По дороге зашел в магазин купить продукты, но денег не хватило. Он был зол из-за житейских трудностей, а также из-за того, что его родители и родственники были против данного брака.

Примерно в 18 часов 50 минут, когда он с малолетним ребенком подходил к парку, ребенок стал капризничать и плакать, он пытался успокоить. В этот момент у Ж.Сагиндикова возник преступный умысел на убийство маленького ребенка. С этой целью он привез грудного ребенка к зданию дома культуры, убедившись, что никого рядом нет, схватил ремень безопасности с коляски, накинул на шею грудного ребенка и задушил его.